Пименов: Джикия стал бы усилением для «Динамо» или «Локомотива»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов оценил возможные перспективы защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Мое личное мнение, он стал бы усилением для «Динамо» или «Локомотива». Почему? Потому что он подходит под игру этих команд», — рассказал Пименов в интервью «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что защитник российской национальной команды может зимой присоединиться к «Краснодару», если Хуниор Алонсо покинет «быков» в ближайшее время. Текущее соглашение Джикии со «Спартаком» рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Георгий провёл девять матчей в рамках всех турниров.