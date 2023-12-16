Пономарёв высказался о назначении Морено на должность главного тренера «Сочи»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о назначении Роберта Морено на должность главного тренера футбольного клуба «Сочи».

Эксперт отметил, что если испанец привезёт с собой несколько игроков, то сочинский клуб сумеет спастись от вылета в Первую лигу, так как не стоит ждать чудес.

«Им чуть ли не полкоманды нужно: четыре полевых игрока и вратарь — тогда что‑то должно получиться. А так, думаю, Морено специалист хороший. Но без усиления состава у него ничего не получится», - приводит слова Морено «Матч ТВ».

Напомним, что «Сочи» после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице с 11 очками в активе.