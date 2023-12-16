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«Зенит» поспорит с «ПСЖ» и «Ливерпулем» за защитника «Сан-Паулу» слухи

16 Декабря 2023 • 21:16 Комментировать (4)

Английский «Ливерпуль» и французский «ПСЖ» заинтересованы а защитнике «Сан-Паулу» Лукасе Беральдо, об этом сообщает аккаунт Por Fora das Quatro Linhas в социальной сети.

По данным источника, в усгулах игрока также заинтересован питерский «Зенит», который отправил единственное официальное предложение в размере 18 миллионов евро, но по итогу был получен отказ, а также английский «Лестер», который выступает в Чемпионшипе.

Контракт 20-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Биральдо принял участие в 48 играх, в которых отметился одним забитым мячом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Зенит ПСЖ Лукас Беральдо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (4)
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ингерман
16 Декабря 2023 в 21:35
ай у гейракупках не играем за то за кулисами даем усем просраца.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
16 Декабря 2023 в 21:40
дык бро.. энта такой теневой бизнис па руски..))
ингерман
16 Декабря 2023 в 21:42
ай патачняк бро.. патаму сёдни чилавек с яйцыми дарожы стоить.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
16 Декабря 2023 в 21:43
савиршэна верна бро..))
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