Английский «Ливерпуль» и французский «ПСЖ» заинтересованы а защитнике «Сан-Паулу» Лукасе Беральдо, об этом сообщает аккаунт Por Fora das Quatro Linhas в социальной сети.

По данным источника, в усгулах игрока также заинтересован питерский «Зенит», который отправил единственное официальное предложение в размере 18 миллионов евро, но по итогу был получен отказ, а также английский «Лестер», который выступает в Чемпионшипе.

Контракт 20-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Биральдо принял участие в 48 играх, в которых отметился одним забитым мячом.