Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шавло объяснил гостевые неудачи «Спартака»

16 Декабря 2023 • 21:07 Комментировать

Московский «Спартак» проводит очень нестабильный сезон, неплохие и даже красивые матчи чередуются с полными провалами, особенно в гостях. Бывший гендиректор клуба Сергей Шавло пояснил причины таких разительных отличий между домашними и гостевыми результатами клуба.

- В гостях нужно показывать свою мощь в нападении. А мы не можем забить. В восьми встречах на выезде 10 голов – это мало для успеха. Хуже того, забили два «Уралу» в гостях и не смогли удержать. То есть, мы позволяем сопернику где-то нас добивать, - цитирует слова Шавло Bobsoccer.ru.

Российский чемпионат возобновится в марте следующего года, московскому «Спартаку» предстоит сыграть с питерским «Зенитом» первого марта.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
22:04 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев пояснил, почему считает Осинькина лучше Ивича или Семака
21:59 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Магаль оценил себя в один миллион евро
21:58 · Россия. Премьер-лига
​Деменко выступил против проведения матчей РПЛ в декабре
21:50 · Россия. Премьер-лига
Бывший директор «Чертаново» Ларин: Никогда не считал, что в РПЛ много хороших легионеров
21:46 · Россия. Премьер-лига
​Радимов прокомментировал назначение нового тренера в «Сочи»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Пименов: Джикия стал бы усилением для «Динамо» или «Локомотива»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв высказался о назначении Морено на должность главного тренера «Сочи»
21:16 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» поспорит с «ПСЖ» и «Ливерпулем» за защитника «Сан-Паулу» 4 слухи
21:07 · Россия. Премьер-лига
Шавло объяснил гостевые неудачи «Спартака»
20:55 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на Тете 1 слухи
20:55 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «В ситуации с Эмери проиграл только «Спартак»
20:55 · Россия. Премьер-лига
«Томские берёзки»: российские футболисты «рванули» в отпуск на Мальдивы
20:49 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Зимние трансферы «Спартака» будут зависеть от нового спортивного директора
20:36 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что Джикия способен заиграть в любом клубе РПЛ
20:18 · Россия. Премьер-лига
Ларин назвал условие, при котором «Крылья Советов» попадут в топ-7 РПЛ
Все новости
Рекомендуем