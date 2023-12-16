Шавло объяснил гостевые неудачи «Спартака»

Московский «Спартак» проводит очень нестабильный сезон, неплохие и даже красивые матчи чередуются с полными провалами, особенно в гостях. Бывший гендиректор клуба Сергей Шавло пояснил причины таких разительных отличий между домашними и гостевыми результатами клуба.

- В гостях нужно показывать свою мощь в нападении. А мы не можем забить. В восьми встречах на выезде 10 голов – это мало для успеха. Хуже того, забили два «Уралу» в гостях и не смогли удержать. То есть, мы позволяем сопернику где-то нас добивать, - цитирует слова Шавло Bobsoccer.ru.

Российский чемпионат возобновится в марте следующего года, московскому «Спартаку» предстоит сыграть с питерским «Зенитом» первого марта.