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«Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на Тете слухи

16 Декабря 2023 • 20:55 Комментировать (1)

Питерский «Зенита» может обменять полузащитника Маркуса Вендела на футболиста «Галатасарая» Тете, который ранее выступал за» Шахтёр», об этом сообщает Gala news.

Правый вингер пополнил ряды турецкой команды в летнее трансферное окно, перейдя из украинской команды на правах свободного агента, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 27 миллионнов евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 20 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Зенит Тете Маркус Вендел трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1)
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TEREX
16 Декабря 2023 в 21:42
вот мине ынтиресна.. хто придумал таку новасть..))
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