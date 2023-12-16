Питерский «Зенита» может обменять полузащитника Маркуса Вендела на футболиста «Галатасарая» Тете, который ранее выступал за» Шахтёр», об этом сообщает Gala news.

Правый вингер пополнил ряды турецкой команды в летнее трансферное окно, перейдя из украинской команды на правах свободного агента, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 27 миллионнов евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 20 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.