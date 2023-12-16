Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова: «В ситуации с Эмери проиграл только «Спартак»

16 Декабря 2023 • 20:55 Комментировать

Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о небольшом периоде Унаи Эмери во главе «красно-белых».

«В ситуации с Эмери проиграл только «Спартак», упустив талантливого тренера, и игроки, которые так и ничего не поняли. В его тренерской карьере «Спартак» стал лишь небольшой занозой. Извлёк опыт и пошёл дальше с высоко поднятой головой», — рассказала Салихова в интервью Metaratings.ru.

По мнению жены Леонида Федуна, руководство «Спартака» не сделало выводы из этой ситуации, заявив, что «красно-белые» не заслуживают тренера такого уровня.

Напомним, что Унаи Эмери руководил «Спартаком» в 2012 году. «Астон Вилла» под руководством испанца находится на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Унаи Эмери Зарема Салихова ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
22:04 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев пояснил, почему считает Осинькина лучше Ивича или Семака
21:59 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Магаль оценил себя в один миллион евро
21:58 · Россия. Премьер-лига
​Деменко выступил против проведения матчей РПЛ в декабре
21:50 · Россия. Премьер-лига
Бывший директор «Чертаново» Ларин: Никогда не считал, что в РПЛ много хороших легионеров
21:46 · Россия. Премьер-лига
​Радимов прокомментировал назначение нового тренера в «Сочи»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Пименов: Джикия стал бы усилением для «Динамо» или «Локомотива»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв высказался о назначении Морено на должность главного тренера «Сочи»
21:16 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» поспорит с «ПСЖ» и «Ливерпулем» за защитника «Сан-Паулу» 4 слухи
21:07 · Россия. Премьер-лига
Шавло объяснил гостевые неудачи «Спартака»
20:55 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на Тете 1 слухи
20:55 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «В ситуации с Эмери проиграл только «Спартак»
20:55 · Россия. Премьер-лига
«Томские берёзки»: российские футболисты «рванули» в отпуск на Мальдивы
20:49 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Зимние трансферы «Спартака» будут зависеть от нового спортивного директора
20:36 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что Джикия способен заиграть в любом клубе РПЛ
20:18 · Россия. Премьер-лига
Ларин назвал условие, при котором «Крылья Советов» попадут в топ-7 РПЛ
Все новости
Рекомендуем