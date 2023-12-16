Салихова: «В ситуации с Эмери проиграл только «Спартак»

Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о небольшом периоде Унаи Эмери во главе «красно-белых».

«В ситуации с Эмери проиграл только «Спартак», упустив талантливого тренера, и игроки, которые так и ничего не поняли. В его тренерской карьере «Спартак» стал лишь небольшой занозой. Извлёк опыт и пошёл дальше с высоко поднятой головой», — рассказала Салихова в интервью Metaratings.ru.

По мнению жены Леонида Федуна, руководство «Спартака» не сделало выводы из этой ситуации, заявив, что «красно-белые» не заслуживают тренера такого уровня.

Напомним, что Унаи Эмери руководил «Спартаком» в 2012 году. «Астон Вилла» под руководством испанца находится на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.