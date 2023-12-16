«Томские берёзки»: российские футболисты «рванули» в отпуск на Мальдивы

В декабре завершилась первая часть сезона РПЛ-2023/24. Футболисты отправились в отпуск и некоторые делятся своим отдыхом в социальных сетях, а сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило соцсети и показывает вам, как и где отдыхают игроки из чемпионата.

«Томские берёзки» на Мальдивах у Чернова.

Защитник «Ростова» Евгений Чернов в своей публикации поделился на видео пальмами, назвав их «томскими берёзками», под снегом (песком). Далее показал «знаменитую набережную» (лазурный берег). Юмор футболиста можете оценить в комментариях, а мы оставим видео.

Подгорел

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал фото с надписью: «Подгорел чутка». В комментариях же все вспомнили о навыке футболиста нырять, как дельфин…

Дания?

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов опубликовал фото, где только отметил своего бывшего одноклубника Виктора Классона. Вид на фоне, и выступление полузащитника за датский «Копенгаген» навеивают на поездку в Данию.

Бразилия

Защитник ЦСКА Келлвен опубликовал сториз в социальных сетях. Футболист показал своих родственников и не трудно догадаться, что бразилец находится на родине.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос тоже в Бразилии проводит время с семьёй.