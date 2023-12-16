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Деменко: Зимние трансферы «Спартака» будут зависеть от нового спортивного директора

16 Декабря 2023 • 20:49 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко назвал перспективы зимней трансферной кампании «красно-белых».

«Я думаю, что трансферы «красно-белых» будут зависеть от нового спортивного директора. Пока из-за этой подвешенной ситуации даже прогнозировать сложно, кто уйдёт этой зимой из клуба, а кто останется», — заявил Деменко в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, в составе «Спартака» достаточно квалифицированных игроков, однако Гильермо Абаскаль не может определить стартовую обойму футболистов.

Напомним, что после первой части сезона московский клуб находится на пятом месте в турнирной таблице. По итогам 18-ти туров «Спартак» набрал 30 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко
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