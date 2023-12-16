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Деменко считает, что Джикия способен заиграть в любом клубе РПЛ

16 Декабря 2023 • 20:36 Комментировать

Бывший игрок столичного «Спартака» Максим Деменко оценил слухи о возможном трансфере Георгия Джикии в «Краснодар».

«Я думаю, что Джикия может заиграть в любом клубе РПЛ. Это очень опытный и качественный футболист. Если уйдёт Алонсо, то Георгий определённо может принести пользу «Краснодара», - рассказал эксперт в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, руководство «быков» должно сохранить парагвайского защитника, поскольку Алонсо стал одним из лидеров первого места РПЛ. Также Деменко выразил мнение, что Джикия не планирует покидать московский клуб.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном переходе Георгия Джикии в состав «быков», если Хуниор Алонсо покинет «Краснодар» во время зимнего трансферного окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Георгий Джикия ещё теги
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