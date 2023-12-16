Ларин назвал условие, при котором «Крылья Советов» попадут в топ-7 РПЛ

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о перспективах «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что не видит смысла в том, чтобы самарский клуб провел несколько трансферов, ведь им достаточно сохранить тех футболистов, которые есть сейчас.

«Предполагаю, что в команде все останутся, и место в таблице «Крылья» смогут занять то, которое будет устраивать руководство. Насколько я знаю, задача была поставлена с четвёртое по седьмое место», - приводит слова Ларина «Матч ТВ».

Напомним, что на зимний перерыв подопечные Игоря Осинькина ушли на шестой строчке в турнирной таблице.