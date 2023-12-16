Мелёшин: Нет приоритетного варианта для аренды из «Спартака»

Полузащитник столичного «Спартака» Павел Мелёшин высказался о возможном уходе в аренду во время зимнего трансферного окна.

«Пока нет приоритетного варианта среди аренды из «Спартака». Хочется играть, поэтому есть мысли и об аренде, а там как получится», — приводит слова Мелёшина «Чемпионат». Игрок также отметил, что есть возможность остаться в составе «красно-белых».

Напомним, что в нынешнем сезоне Павел Мелёшин провёл восемь матчей в рамках всех турниров, забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Спартака» в 500 тысяч евро.