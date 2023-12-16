Зелимхан Бакаев впервые забил за «Аль-Вахду»

Полузащитник питерского «Зенита» Зелимхан Бакаев, который выступает в аренде в «Аль-Вахде», впервые отметился забитым мячом за команду из ОАЭ.

27-летний футболист поразил ворота «Аль-Аина» в матче 11-го тура национального чемпионата. Стоит отметить, что это его второе результативное действие в новой команде за 11 проведенных игр во всех турнирах. Ранее он удачно ассистировал партнёрам.

Напомним, что арендное соглашение россиянина с командой из ОАЭ рассчитано до конца нынешнего сезона.

А вот контракт с командой с берегов Невы, в которую он перешёл из московского «Спартака», подойдёт к концу летом 2025 года.