Каряка надеется, что «Крылья Советов» закончат сезон в тройке

Бывший футболист «Крыльях Советов» Андрей Каряка высказался о перспективах самарского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Наставник «Родины Медиа» надеется, что подопечные Игоря Осинькина сделают всё возможное, чтобы завершить сезон в призёрах.

«Всегда существует опасение, что лидеров могут разобрать более сильные клубы. Увы, это нормальное явление. Если на футболистов есть спрос, то ничего не поделаешь», - приводит слова Каряки RT.

Напомним, что самарский клуб ушёл на зимний перерыв на шестой строчке в турнирной таблице, уступая «Динамо», которое идёт на третьем месте, три балла.