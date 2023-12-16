​Шавло: «Результаты «Спартака» нестабильны, это очевидно»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» оценил выступление московского клуба после шестидесяти процентов пройденной дистанции чемпионата. Он считает игру команды нестабильной, и, как следствие, результаты, по словам Шавло, также нестабильны:

- Результаты снижаются из-за нестабильной игры. Это очевидно. Меньше забиваем, больше пропускаем. Очков меньше. Стабильно забивает один Квинси, хотя и не так много, как в прошлом году. Соболев забил совсем мало. Мощь нападения снизилась, - посетовал Шавло в интервью Bobsoccer.ru.

В девятнадцатом туре, который состоится в первый день марта, московскому клубу предстоит большой матч - против питерского «Зенита».