Форвард «Спартака» Мелёшин думает об уходе из клуба

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин подвёл итоги прошедшего года и высказался о своём будущем в составе столичного клуба.

Форвард отметил, что не доволен своими результатами, так как у него не получилось сделать все, что планировал, ведь после хорошо проведенных сборов он потерял уверенность и планировал забить больше.

«Сменить команду? Такие мысли тоже есть. Пока не знаю, что будет дальше, впереди отпуск. Буду думать, что делать», - приводит слова Мелёшина «РИА Новости».

В текущем сезоне Мелёшин принял участие в трех играх Российской премьер-лиги, проведя на поле всего 82 минуты.