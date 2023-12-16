Аршавин рассказал, как прошла его стажировка в «Динамо»

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как прошла его стажировка в московском «Динамо».

Экс-игрок сборной России отметил, что его хорошо принял наставник «бело-голубых» Марцел Личка, и у него было три рабочих дня, и всё прошло в лёгкой, ненавязчивой форме, но главным минусом было то, что начало занятий было в 8:30.

«Должны были сейчас проходить четвертый модуль, но наши тренеры по физподготовке, которые должны были читать лекции, их вызвали в УЕФА на свои лекции на Мальте. Поэтому наши лекции были перенесены на март», - приводит слова Аршавина «РИА Новости».