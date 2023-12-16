Канчельскис: Неприятно видеть «Ахмат» внизу турнирной таблицы

Бывший полузащитник российской сборной Андрей Канчельскис высказался о текущей ситуации «Ахмата» в турнирной таблице РПЛ.

«Неприятно видеть команду «Ахмат» внизу турнирной таблицы. Это разочарование. Я считаю, что команда находится не на своё месте. Время покажет, сможет ли Ромащенко исправить ситуацию. Сейчас будет предсезонная подготовка», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

По его мнению, в данный момент сложно говорить о возможном исправлении ситуации тренерским штабом. Канчельскис считает, что выводы об игре грозненцев можно будет сделать после пяти матчей весенней части сезона.

Напомним, что после 18-ти туров Российской премьер-лиги грозненцы находятся на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.