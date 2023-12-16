Тикнизян: «Охарактеризую Севикяна одним словом – «топ»

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о полузащитнике «Пари НН» Эдгаре Севикяне.

«Охарактеризую Севикяна одним словом – «топ». Во всех смыслах и отношениях», – рассказал Тикнизян в интервью Metaratings.ru. Также, отвечая на вопрос о лучших игроках первой части сезона, защитник сборной Армении выделил пару нападающих «Зенита» Матео Кассьерру и Ивана Сергеева.

Напомним, что в нынешнем сезоне Эдгар Севикян забил семь голов в 24 матчах в рамках всех турниров. «Пари НН» находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.