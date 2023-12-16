Не за «Зенит»: Новосельцев рассказал, за кого болеет в сезоне РПЛ

Экс-футболист питерского «Зенита» Иван Новосельцев дал комментарий по поводу борьбы за титул чемпиона России в этом сезоне.

Как известно, после восемнадцати туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар» (38 очков). Вторым идёт «Зенит» (36 очков), а тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

«Болею в этом году за «Краснодар» и «Крылья Советов». Хочется уже какой-то интриги, чтобы была конкуренция «Зениту», - цитирует Новосельцева Metaratings.

Напомним, что в каждом из пяти предыдущих сезонов чемпионский титул завоёвывал питерский «Зенит».

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.