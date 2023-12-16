«Спартак-2» возрождается

В «Спартаке» возрождается вторая команда. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», решение уже было принято. В московском клубе даже согласовали бюджет «Спартака-2» на следующий год.

Отмечается, что «Спартак-2» создадут на базе «Звезды», то есть с высокой долей вероятности тренером команды будет Дмитрий Комбаров. Согласно плану, «Спартак-2» будет выступать на стадионе, который сейчас строится на клубной базе.

Если всё сложится, то следующий футбольный сезон «Спартак-2» начнёт в ФНЛ-2.

Добавим, что после первой части сезона первая команда «Спартака» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.