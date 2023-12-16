Гранат: Если Джикия уйдет, то это ослабит клуб и в игре, и в тренировочном процессе, и в раздевалке

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат высказался о возможном уходе защитника столичного клуба Георгия Джикии в зимнее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали, что игрок «красно-белых» может перейти в «Краснодар».

Экс-игрок сборной России отметил, что если Джикия всё-таки уйдёт, то это ослабит клуб во всех компонентах, а для «быков» это, конечно, может стать серьёзным усилением.

«Если Абаскаль грамотный тренер, то он должен рассчитывать на Джикию. Тем более на сборах всё начинается с чистого листа, у каждого появляется время показать, на что он способен», - приводит слова Граната «Чемпионат».