​Марадишвили согласился на понижение зарплаты ради «Пари НН»

В ближайшее время полузащитник Константин Марадишвили сменит «Локомотив» на «Пари НН» - нижегородцы арендуют игрока до конца сезона. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», интерес к Марадишвили также проявляла «Балтика», но 23-летний футболит выбрал Нижний Новгород.

По данным источника, Марадишвили решил ехать именно к Сергею Юрану. Футболист даже согласился на понижение заработной платы. 50% от его оклада в 7 миллионов рублей будет платить «Локомотив», а «Пари НН» - ещё 2,5 миллиона евро. Таким образом, Марадишвили будет зарабатывать 6 миллионов рублей вместо 7.