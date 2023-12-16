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Председатель совета директоров «Пари НН» Кондратов: Пока никакой договоренности по Марадишвили нет

16 Декабря 2023 • 19:04 Комментировать

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили в нижегородский клуб.

Специалист отметил, что на данный момент нет никаких договоренностей по поводу возможной аренды.

«Думаю, на неделе что‑то прояснится. Шансы на заключение соглашения? Сложно пока сказать», - приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что стороны уже близки к договорённости по поводу аренды, при этом у нижегородской команды не будет предусмотрена опция выкупа.

Контракт 23-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Константин Марадишвили Пари НН Дмитрий Кондратов ещё теги
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