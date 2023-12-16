Канчельскис: «Дай бог, чтобы все противостояли и давали бой «Зениту»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил настрой команд РПЛ на матчи против петербургского «Зенита».

«Дай бог, чтобы все противостояли и давали бой «Зениту». Хотелось бы, чтобы не только «Краснодар» это делал. Победа «Локомотива» говорит о том, что сейчас на «Зенит» все настраиваются так, как раньше на «Спартак», — рассказал Канчельскис в интервью «Чемпионату».

По его мнению, у «сине-бело-голубых» большое преимущество в ресурсах, отметив, что для лидирующего «Краснодара» важно не то, как команда начала сезон, а как она его закончила.

Напомним, что после 18-ти туров Российской премьер-лиги «быки» лидируют в турнирной таблице, на два очка опережая «сине-бело-голубых».