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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Дай бог, чтобы все противостояли и давали бой «Зениту»

16 Декабря 2023 • 18:58 Комментировать

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил настрой команд РПЛ на матчи против петербургского «Зенита».

«Дай бог, чтобы все противостояли и давали бой «Зениту». Хотелось бы, чтобы не только «Краснодар» это делал. Победа «Локомотива» говорит о том, что сейчас на «Зенит» все настраиваются так, как раньше на «Спартак», — рассказал Канчельскис в интервью «Чемпионату».

По его мнению, у «сине-бело-голубых» большое преимущество в ресурсах, отметив, что для лидирующего «Краснодара» важно не то, как команда начала сезон, а как она его закончила.

Напомним, что после 18-ти туров Российской премьер-лиги «быки» лидируют в турнирной таблице, на два очка опережая «сине-бело-голубых».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис
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