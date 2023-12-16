Круговой: Раз в 50 лет рождается один Аршавин

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой оценил слова Андрея Аршавина, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет.

«Согласен. С Андреем Сергеевичем тяжело не согласиться. У него реально был дикий талант. Если он так сказал, значит, так оно и есть: раз в 50 лет рождается один Аршавин», – приводит слова Кругового Metaratings.ru. По мнению игрока «сине-бело-голубых», в российском футболе было много игроков, близких по уровню таланта с экс-полузащитником «Арсенала».

Напомним, что Аршавин выиграл три титула чемпиона России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и бронзу Евро-2008. Кроме «Зенита» и «Арсенала» Андрей выступал за «Кубань» и «Кайрат».