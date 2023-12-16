​«Крылья Советов» могут подписать воспитанника «Спартака»

«Крылья Советов» рассматривают вариант с подписанием атакующего полузащитника Виталия Шитова. Это брат-близнец Владислава Шитова, который уже выступает за самарскую команду. При этом, как сообщает Metaratings, речь идёт не о зимнем трансфере.

Виталий Шитов – воспитанник «Спартака». Сейчас 20-летний футболист играет за «Тюмень» на правах аренды. Команда выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть по втором по рангу футбольном дивизионе России.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Виталия Шитова в 500 тысяч евро. В 19 матчах этого сезона Шитов забил четыре гола.