Ларин: Не согласен с теми, кто говорит о спаде Пиняева

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался мнение об игре форварда «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Совершенно не согласен с теми, кто говорит о спаде в игре Пиняева. Не помню, чтобы Сергей бы когда-то сверхрезультативным на уровне РПЛ. В «Крыльях» у него 1+3, в «Локомотиве» — 2+5. Статистика у него лучше, так о чем мы говорим?» — заявил Ларин в интервью «Матч ТВ».

По его мнению, не нужно волноваться за будущее Пиняева, отметив уровень конкуренции в составе «железнодорожников».

Напомним, что Сергей Пиняев присоединился к «Локомотиву» в начале 2023 года. В нынешнем сезоне в 25 матчах во всех состязаниях игрок забил два гола.