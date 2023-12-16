​Черышев: Черчесов жёстче, чем Моуринью и Капелло

У российского футболиста Дениса Черышева спросили, кто более требовательный – Жозе Моуринью или Фабио Капелло. С португальцем и итальянцем Черышев пересекался в «Реале».

- Мне трудно выбрать одного из них. Они оба были жёсткими и не давали тебе расслабиться. Мне всегда нравились тренеры, которые заставляют тебя сохранять концентрацию. С такими тренерами я всегда выступал лучше, чем с более мягкими тренерами, если можно так выразиться. В любом случае, у меня был более жёсткий тренер, чем они оба.

- Вы имеете в виду Черчесова?

- Точно! Он тот, кто даже не говоря ни слова вызывает большое уважение. Это было похоже на смесь страха и уважения. Я хорошо справлялся под его руководством, много забивал, - сказал Черышев AS.