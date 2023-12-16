​«Спартак» и «Зенит» не звали в Суперлигу

Президент «Реала» Флорентино Перес продолжает работать над запуском Суперлиги. Стало известно, что функционер сейчас обсуждает проект с 50-60 клубами Европы. При этом российских клубов в этом списке, судя по всему, нет. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», в «Спартак» и «Зенит» с обсуждениями проекта Суперлиги никто не обращался.

Стоит сказать, что на следующей неделе решение по Суперлиге должен вынести Европейский суд. От этого решения во многом будет зависеть то, имеет ли Суперлига право на жизнь, либо УЕФА останется монополистом европейского футбола.