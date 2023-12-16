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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» и «Зенит» не звали в Суперлигу

16 Декабря 2023 • 17:53 Комментировать

Президент «Реала» Флорентино Перес продолжает работать над запуском Суперлиги. Стало известно, что функционер сейчас обсуждает проект с 50-60 клубами Европы. При этом российских клубов в этом списке, судя по всему, нет. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», в «Спартак» и «Зенит» с обсуждениями проекта Суперлиги никто не обращался.

Стоит сказать, что на следующей неделе решение по Суперлиге должен вынести Европейский суд.  От этого решения во многом будет зависеть то, имеет ли Суперлига право на жизнь, либо УЕФА останется монополистом европейского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперлига Европы Суперлига ещё теги
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