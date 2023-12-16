Булыкин: Морено точно будет сложно проявить себя в «Сочи»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о назначении на должность главного тренера футбольного клуба «Сочи» Роберта Морено.

Экс-игрок сборной России отметил, что только время покажет, правильным ли было это решение, но при этом он хочет, чтобы сочинский клуб остался в Российской премьер-лиге.

«Но ему точно будет тяжело в работе, поскольку Морено не знает, что такое трехмесячный перерыв в нашем чемпионате», - приводит слова Булыкина RT.

Напомним, что «Сочи» ушёл на зимний перерыв на последней строчке в турнирной таблице.

Контракт испанского специалиста, по данным СМИ, рассчитан на 2,5 года.