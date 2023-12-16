Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой части сезона для «Зенита».

- Какую оценку поставите «Зениту» за первую часть сезона?

- Я ожидал, что наконец-то появится какая-то борьба в чемпионате. У «Зенита» мы увидели много осечек, даже таких, которые нельзя было предугадать. Просто другие команды научились играть против «Зенита», а у самих питерцев после пяти чемпионств подряд мотивация уже не такая.

- То есть вы видели какие-то предпосылки для снижения его результатов?

- Когда все время побеждаешь, то не борешься в полную силу. Поэтому «Зенит» так спокойно начал чемпионат. А все соперники серьезно настроились.

- Считаете, «Краснодар» в этом сезоне сильнее «Зенита», если сравнивать игру этих команд?

- По игре не могу сказать, что «Краснодар» сильнее. Но по самоотдаче южане были лучше. Они заслуживают лидерства.

- Нынешнее первое место «быков» - это больше их заслуга или недоработка «Зенита»?

- Все вместе, потому что питерцы несколько раз оступились дома: проиграли «Локомотиву», «Динамо», с «Краснодаром» сыграли вничью. Получается, что терялись очки в ключевых матчах. Если бы добрали где-то два очка, то были бы на первом месте. А «быки» немного поменяли стиль игры, тренер у клуба работает стабильно не первых год. Ивичу дали поработать, и он создал команду, которую хотел. С футболистами тоже проблем нет. Поэтому все в совокупности и дало результат.

- Если «Зенит» не станет чемпионом, для вас это будет сенсацией?

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- Нет. Наоборот, это будет интересно. Думаю, что будут какие-то перестроения. Не верится, что возможна смена чемпиона, но сейчас, как мне кажется, чемпионство не так важно для «Зенита». Пятый, шестой раз – какая разница? Другие клубы тоже хотят забраться на верхнюю строчку.

- Кто из футболистов произвел наилучшее впечатление по первой части сезона?

- Мне Вендел понравился. А также пара Кассьерра – Сергеев очень здорово взаимодействовала. На двоих они забили много мячей.

- Писали, что Вендел хочет покинуть «Зенит». Без него команда много потеряет?

- Конечно. Это основной игрок. Я еще в прошлом чемпионате говорил, что Малком – не основной игрок команды, а Вендел – это тот футболист, на котором все держится.

- Была информация, что «Вест Хэм» готов купить Ренана за 25 млн евро. Надо ли его отпускать, учитывая, что он не так много играет?

- За такие деньги однозначно надо отдавать его. Либо в «Вест Хэм», либо в аренду в «Сочи». Иначе он так и не будет играть. А если его не продадут, надо будет выпускать этого легионера на поле.

- Какие позиции необходимо усилить «Зениту»?

- В защите есть явные проблемы. Кто-то недовосстановился. Понятно, что Родригао скоро придет в форму. Так что в обороне надо решать вопрос. Или кто-то должен прийти в оптимальную форму, или необходимо брать одного или двух футболистов. В центральной линии пока вроде нет проблем, и если никто не уйдет, то туда никто новый не нужен.

Елена Григорьевская