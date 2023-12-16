Гладилин: «Спартаку» не стоит расставаться с Джикией

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном уходе из стана «красно-белых» защитника Георгия Джикии.

Ранее СМИ сообщали, что россиянин может пополнить ряды «Краснодара» в случае ухода Хуниора Алонсо.

Эксперт отметил, что Джикия точно ещё поможет столичному клубу, ведь он опытный футболист, капитан и легенда «Спартака».

«Так что, думаю, расставаться с ним не стоит. Джикия ещё принесёт команде пользу, это сильный защитник, который входит в сборную нашей страны по футболу», - приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Контракт 30-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона.