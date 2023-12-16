Гранат: Наверное, самое большое разочарование — «Сочи» и «Ахмат»

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат рассказал, какие команды считает главным разочарованием первой части сезона Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России с не самой лучшей стороны отметил футбольный клуб «Сочи» и грозненский «Ахмат».

«На каком месте был «Ахмат» в прошлом сезоне и на каком сейчас… Это вполне объективно. У команд есть еще половина сезона, чтобы исправить ситуацию», - приводит слова Граната «РБ Спорт».

Напомним, что после 18 туров «Сочи», который уже успел сменить два тренера, замыкает турнирную таблицу, а грозненский клуб находится в зоне стыковых игр.