Гранат назвал лучшего игрока первой части РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат рассказал, кого считает лучшим игроком первой части сезона Российской премьер-лиги.
Экс-игрок сборной России выделил полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.
«Сперцян — лидер «Краснодара», у него много положительных действий. Плюс «Краснодар» идет на первом месте», - приводит слова Граната «РБ Спорт».
Ранее СМИ сообщали, что в услугах Сперцяна заинтересован туринский «Ювентус».
В текущем сезоне Сперцян принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.
Бан пользователя