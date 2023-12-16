Гранат назвал лучшего игрока первой части РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат рассказал, кого считает лучшим игроком первой части сезона Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России выделил полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян — лидер «Краснодара», у него много положительных действий. Плюс «Краснодар» идет на первом месте», - приводит слова Граната «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Сперцяна заинтересован туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Сперцян принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.