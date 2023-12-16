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Карасёв — о судействе в матче чемпионата Саудовской Аравии: Это очень полезно

16 Декабря 2023 • 17:03 Комментировать

Арбитр Сергей Карасёв высказался о судействе в матче чемпионата Саудовской Аравии.

44-летний рефери был главным арбитром встречи между «Абхой» и «Аль-Ахли», которая состоялась в конце ноября. 

Карасёв отметил, что все прошло великолепно, и считает, что эта история полезна в нынешней ситуации, ведь российские арбитры никуда не выезжают из-за политической ситуации в мире.

«Мы привыкли выезжать куда-то судить, к сожалению, пока живем в этой ситуации, надеюсь, она разрешится. Саудовская Аравия протянула нам руку помощи», - приводит слова Карасёва «Спорт-Экспресс». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв
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