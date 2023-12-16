​Агент назвал условие возобновления карьеры Щенниковым

Карьера защитника Георгия Щенникова сейчас находится на паузе – по завершению прошлого сезона у футболиста истёк срок контракта с ЦСКА. Сергей Пушкин, агент Щенникова, ответил на вопрос, планирует ли футболист возобновлять карьеру.

«Всё зависит от предложения. Будет достойное предложение, конечно, он подумает над этим вопросом. Он находится в хорошей игровой форме», - цитирует Пушкина «Спорт-Экспресс».

Георгию Щенникову 32 года. На протяжении всей карьеры защитник выступал только за ЦСКА. За «армейцев» защитник провёл 366 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров.

Отметим, что после первой части сезона ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.