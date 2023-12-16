Агент Луковича: «Интерес из России действительно есть»

Агент нападающего сербского клуба ИМТ Милоша Луковича Раде Дуньич высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован московский «Спартак».

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что «красно-белые» уже согласовали предварительный контракт, а сумма трансфера составит 5,7 миллионов евро.

Агент отметил, что многие европейские клубы заинтересованы в форварде, и даже есть официальные предложения, которые рассматриваются.

«Интерес из России действительно есть, но мы не будем упоминать названия клубов», - приводит слова агента Sport24.

Стоит отметить, что 18-летний футболист уже является капитаном своей команды.