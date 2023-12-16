Борис Игнатьев — о назначении Морено в «Сочи»: Думаю, что это ошибочное решение

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о назначении Роберта Морено на должность главного тренера «Сочи».

Эксперт отметил, что это ошибочное решение, ведь сочинский клуб занимает последнее место в турнирной таблице, и ей нужен наставник, который знает российский футбол, к тому же, чтобы добиться результатов, надо говорить с игроками на одном языке.

«Ему надо знать наш футбол. За счет чего он сможет конкурировать? Что он сможет привнести в команду? Нечто знакомое и испанское?» - приводит слова Игнатьева RT.

Ранее СМИ сообщали, что контракт с испанским специалистом рассчитан на 2,5 года.