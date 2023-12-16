Генеральный директор «Пари НН» — о возможной аренде Марадишвили: «Нет дыма без огня»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об информации о возможной аренде полузащитника столичного «Локомотива» Константина Марадишвили.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что у нижегородской команды не будет опции выкупа в арендном соглашении.

Спортивный функционер отметил, что на данный момент не может комментировать эту информацию, ведь есть определённые моменты, которые должен решить клуб внутри себя.

«Нет дыма без огня, но пока не могу подтвердить», - приводит слова Мелика-Гусейнова «Чемпионат».

В текущем сезоне Марадишвили принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.