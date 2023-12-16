​Гранат назвал условие, при котором «Динамо» будет бороться за чемпионство

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат считает, что команда может побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне. При этом, по мнению Граната, для борьбы за чемпионство «бело-голубым» нужно усиление.

«Если команда собирается бороться за чемпионство, то усиление стопроцентно нужно в каждую линию. Чтобы и обойма была большая, и конкурентная среда была в команде», - цитирует Граната Metaratings.

После первой части сезона, включившей в себя восемнадцать туров, «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на шесть зачётных баллов.