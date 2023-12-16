Генеральный директор «Пари НН» — о Севикяне: «Краснодар» с нами не связывался»

Генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об интересе к полузащитнику нижегородской команды Эдгару Севикяну со стороны «Краснодара».

Спортивный функционер отметил, что ежедневно идут такие вбросы для обсуждения, ведь Севикян является интересным игроком.

«Мы получаем разные предложения из России и из-за рубежа, но «Краснодар» с нами не связывался. Если мы получим предложение и оно будет интересным для нас и игрока, мы его рассмотрим», - приводит слова Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Контракт игрока сборной Армении с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллионов евро.