Кривцов — о возможном открытии аэропорта в Краснодаре: Раз подтвердили, значит, хорошо

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о возможном скором открытии аэропорта в Краснодаре.

Игрок отметил, что это особо ничего не значит, ведь дорога просто будет занимать меньше времени.

«Сколько занимала дорога? К 20 часам близко не было. Часов 8 раньше было», - приводит слова Кривцова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что авиационные ограничения в аэропорту Краснодара были введены в феврале 2022 года из-за политической ситуации в мире.

«Краснодар» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая питерский «Зенит» на два балла.