​Селюк не уверен, что Морено поможет «Сочи»

Известный агент Дмитрий Селюк дал комментарий по поводу назначения Роберта Морено на пост рулевого «Сочи». Этот специалист в своё время тренировал сборную Испании.

«В «Сочи» едет хороший испанский специалист. Другое дело, сможет ли он помочь «Сочи»? Думаю, «Сочи» стыков не избежит, будет очень сильная борьба, чтобы не вылететь. Я рад, что испанцы приходят в [российский] футбол», - слова Селюка на своих страницах приводит Metaratings.

После первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров, «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда смогла раздобыть только одиннадцать зачётных баллов (три победы, две ничьи, тринадцать поражений).

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.