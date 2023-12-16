​Вера ещё может перейти в «Локомотив» - источник

Полузащитник Лукас Вера ещё может перейти из «Оренбурга» в «Локомотив». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», трансфер не сорвался полностью – ситуация находится на паузе.

Источник сообщает, что «Локомотив» предложил «Оренбургу» за Веру 150 миллионов рублей сразу, 50 миллионов рублей летом, а ещё 100 миллионов – в 2025 году. Оренбургский клуб такой график платежей не устраивает – «горожане» хотят 150 миллионов рублей сейчас и ещё 150 миллионов рублей летом.

Отмечается, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов хочет видеть 26-летнего Веру в команде, о чём он сообщил на трансферном комитете.