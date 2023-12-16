Марадишвили близок к переходу из «Локомотива» в другой клуб РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили близок к переходу в «Пари НН». Как сообщает на своих страницах «Спорт-Экспресс», клубы почти договорились об аренде 23-летнего футболиста до конца нынешнего сезона без опции выкупа.

В то же время отмечается, что в «Пари НН» надеются сохранить Марадишвили на более долгий срок, чем до ближайшего лета.

В сезоне 2023/2024 Константин Марадишвили провёл за «Локомотив» 14 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол.

После первой части сезона «Локомотив» занимает в РПЛ четвёртое место, а «Пари НН» - девятое.