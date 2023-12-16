Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич может стать новым наставником московского «Спартака».

Как стало известно Legalbet, 44-летний специалист из Сербии может сменить на посту рулевого «красно-белых» Гильермо Абаскаля, если клуб найдет нового спортивного директора. На данный момент Николич работает в ОАЭ, возглавляя клуб «Шабаб Аль-Ахли».

Напомним, «Спартак» завершил первую часть сезона на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Генеральный директор столичного коллектива Олег Малышев заявил, что оценивает выступление команды на три с минусом.