Представитель Роши не исключил, что игрок покинет ЦСКА

Менеджер агентства Sferico Sportsand Management, которое ведёт дела защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответил на вопрос о возможном уходе бразильца этой зимой.

«В зимнее трансферное окно все возможно. Но Виллиан очень счастлив в ЦСКА. Только хорошее предложение для него и для клуба может заставить его уйти правильно», — заявил представитель агентства Sport24.

Менеджер отметил, что в настоящий момент никаких предложений по Роше нет, но некоторые команды действительно следят за футболистом.

В нынешнем сезоне 28-летний Роша провел 22 матча во всех турнирах и стал автором одной голевой передачи. Действующее соглашение защитника с «армейцами» рассчитано до середины 2025 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет семь миллионов евро.