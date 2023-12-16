Бояринцев: «Спартаку» нет смысла убирать Абаскаля

Бывший наставник «Сокола» Денис Бояринцев поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Если идет такое доверие тренеру, нет никакого смысла убирать Абаскаля перед весенней частью. Если эти эксперименты закончатся непопаданием в тройку по итогу сезона, то надо будет делать выводы», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

Как отметил эксперт, летом в «Спартак» пришли качественные игроки, поэтому тренеру нужно дать время поработать.

«Красно-белые» завершили первую часть сезона на пятой строчке в чемпионате России. В копилке команды Абаскаля 30 набранных очков после 18 туров.

Контракт 34-летнего испанского специалиста со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.