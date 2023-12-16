Ребров раскрыл причину провала Унаи Эмери в «Спартаке»

Экс-голкипер столичного «Спартака» Артём Ребров рассказал, в чем кроется причина неудачи испанского тренера Унаи Эмери у руля «красно-белых».

«Спартак» - не европейский топ, но для России это важнейшее явление. Эмери проще со средней командой. Игроки, которые не привыкли к большим задачам, заглядывают тренеру в рот и чуть ли не молятся на него», - передает слова Реброва Sports.ru.

Напомним, что Эмери занимал пост главного тренера «Спартака» в 2012 году. В настоящий момент испанский специалист является рулевым бирмингемской «Астон Виллы».

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