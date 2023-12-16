Пикущак: Сперцяну надо потерпеть до лета

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о возможном отъезде полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Думаю, Сперцяну надо потерпеть. До лета — идеально. Еще полгода надо поиграть в России. А там уже — как он захочет», — приводит слова Пикущака «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Краснодар» не будет препятствовать уходу Сперцяна, но пока его время еще не пришло.

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором четырех результативных передач.

Контракт Сперцяна с кубанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

После 18 туров «Краснодар» возглавляет РПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на два очка.